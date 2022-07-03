انت الان تتابع خبر من حفلها الأخير بالمنارة.. أنغام تخطف قلوب متابعيها بفستانها الأزرق والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خضعت المطربة أنغام لجلسة تصوير، على هامش حفلها الأخير بالمنارة، وشاركت متابعيها الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث نشرت “أنغام” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صور ظهرت فيها وهي ترتدي فستانًا أزرق طويل عاري الكتفين، ووضعت مكياج هادئ يتناسب ولون الفستان، وتركت شعرها القصير منسدل.

وكانت المطربة أنغام قد أحيت مؤخرًا حفلها بالمنارة، وغنت خلال الحفل باقة من أجمل أغنياتها مثل: أهي جت، عمري معاك، أكتبلك تعهد، ياريتك فاهمني، نفضل نرقص، مطمنة، وغيرها من الأغاني.

وقد سبق حفل “أنغام” الأخير في المنارة، حفلها الذي أحيته في دولة الكويت، بمشاركة الفنان الكويتي مطرف المطرف، وقدمت خلال الحفل مجموعة من أغنياتها والتي تفاعل معها الجمهور بشدة.