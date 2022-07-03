انت الان تتابع خبر بفستان صيفي مبهج.. هنا الزاهد تخطف قلوب متابعيها على إنستجرام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في فيديو قصير لم يتجاوز نصف دقيقة، تألقت الفنانة هنا الزاهد في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث نشرت “هنا” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مقطع فيديو صغير، ظهرت فيه بإطلالة صيفية مبهجة، مرتدية فستان صيفي ملون قطعتين، ووضعت مكياج ناعم ورقيق، وتركت شعرها ينسدل على كتفيها.

https://www.instagram.com/reel/Cfg5NrhqbYw/?utm_source=ig_embed&ig_rid=e6173f64-379c-4c0a-9e15-9924ecc16749

يُذكر أن فيلم “بحبك” هو أحدث أعمال الفنانة هنا الزاهد، والذي سيُعرض حاليًا دور العرض السينمائي خلال موسم عيد الأضحى، ويشاركها في بطولته كلًا من تامر حسني، هدى المفتي، حمدي الميرغني، شهد الشاطر، مدحت تيخة، عالية راشد، وهو من تأليف وإخراج تامر حسنى، في أول تجربة إخراج سينمائي له.