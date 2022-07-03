انت الان تتابع خبر إطلالة شمس الكويتية تشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. اتفرج من هنا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استطاعت المطربة شمس الكويتية، لفت أنظار متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، في أحدث إطلالة لها، والتي تميزت بالرقة والجمال.

حيث نشرت “شمس” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة لها، ظهرت فيها وهي ترتدي توب ملون، ووضعت ميكاج هادئ، وتركت شعرها الطويل ينسدل على كتفيها، وأرفقت معع الصورة التعليق التالي: “قبل لا تتكلم عن الناس خذ لفه على نفسك يا كامل الاوصاف“.

وقد لاقت تلك الإطلالة إعجاب الكثير من متابعي “شمس” على مواقع التواصل الاجتماعي، والذين تفاعلوا معها بالتعليقات والإعجابات.

يُذكر أن المطربة شمس الكويتية كانت قد طرحت مؤخرًا أغنيتها “معلية” والتي أذاعتها مصورة على منصة “يوتيوب” بطريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات رامي العبودي، وألحان نور الزين.

ومن المقرر أن تطرح “شمس” خلال الفترة المُقبلة ألبومها الجديد، بعد انتهائها من تسجيل 3 أغنيات جديدة، وهي “اسكت” من كلمات محمد فتحى، وألحان وتوزيع محمد عبد العظيم، وأغنية “أفصل”، وأغنية “الراجل الشرقي” من كلمات محمد فتحي، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع محمود صبري.