انت الان تتابع خبر نجل راغب علامة عن منتقدي إطلالته الأخيرة: جرذان ليس لديهم مخ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال لؤي علامة، نجل الفنان راغب علامة، أن من انتقده وسخر من ملابسه التي ارتداها كدعاية لإحدى شركات الملابس، ما هم إلا جرذان بلا مخ.

حيث قال “لؤي” من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابه على موقع “إنستجرام”: “أنا لا أرد عادة على القصص التي تبدو بهذا الغباء، لكنني اطلعت على عدة رسائل بخصوص تصريح والدي عن الكراهية وتهديدات القتل التي وصلتني بسبب الملابس التي كنت أرتديها، للتوضيح، عندما تكلمت مع والدي عن الموضوع لم أقل له إن الأشخاص الذين يوجهون لي هذا الكره موجودون تحت الأرض ويختبئون خلف شاشات هواتفهم، بل ما قلته فعلاً إنهم (جرذان)، وللصراحة والدي كان محترماً كثيراً في رده”.

وتابع: “عندما قلت تحت الأرض، لم أقصد الناحية المادية، أبداً، بل قصدت ما هو أسوأ، فالمال يأتي ويذهب، بل ما قصدته هو الجهل وانعدام الثقة بالنفس والغيرة، والجرذان الذين ليس لديهم مخ على السوشيال ميديا، أنا كشخص مثقف، لدي عمل، وحاليا أنا في إجازة، أعيش أفضل حياة، وأضحك من أعماق قلبي مع أصدقائي وعائلتي على كل ما يحصل”.

واختتم قائلًا: “إلى الأشخاص الداعمين الذين آمنوا ووقفوا منهم والدي راغب علامة إلى جانبي، أنا أحبكم كثيرا، وأقدّر كل واحد منكم، شكرا على الدعاية الإضافية، وبالنسبة للأشخاص الذين لم يسمعوا بأي شيء من هذا، فالأمر لا يستحق حتى وقتك لتعرف شيئاً عنه”.