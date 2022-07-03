انت الان تتابع خبر نيكول سابا تكشف سر تصريحها “أنا نجمة لبنان الأولى في مصر” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت الفنانة نيكول سابا، أنها كانت تتحدث بصدق عندما وصفت نفسها بأنها نجمة لبنان الأولى في مصر، نافية أن يكون هدفها من وراء هذا التصريح هو الاستفزاز وإثارة الجدل.

وأضافت “نيكول” خلال مقابلة مع برنامج It’s Showtime والمُذاع عبر قناة CBC، أنها إذا كانت تهدف لإثارة الجدل، لكانت قالت الكثير الذي يحقق ذلك، موضحة أنها قالت بأنها النجمة الأولى كإجابة على سؤال وُجه لها في مقابلة، ولم تقل ذلك بدافع الاستفزاز.

وأوضحت نيكول سابا أنها كانت تتحدث بكل ثقة نتيجة ما قدمته على مدار 20 عامًا، لأنه شيء جميل أن يكون الفنان يقدر نفسه ومكانته، مضيفة أن كلامها لا يعني أنه ليس هناك غيرها على الساحة، ولكن الناس لا تعجبها الثقة ولا تقدر التواضع.

يُذكر أن الفنانة نيكول سابا كانت قد صرحت بأنها نجمة لبنان الأولى في مصر، بعد السؤال الذي تلقته خلال حلولها ضيفة في برنامج “كتاب الشهرة”، حيث قالت أن الـ سي في الخاص بها والأعمال التي قدمتها مع نجوم التمثيل والغناء والإخراج، هو الذي يحكم.