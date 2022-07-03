انت الان تتابع خبر وزن زائد وعكاز.. جورج وسوف يصدم جمهوره في حفله بموسم جدة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثار الظهور الأخير للمطرب جورج وسوف، حالة من الصدمة بين جمهوره الذين حرصوا على حضور حفله الأخير بموسم جدة.

فخلال الحفل الذي أحياه ضمن فعاليات موسم جدة في المملكة العربية السعودية، ظهر “جورج” على المسرح بوزن زائد، وكان يستند على عكاز، وهو ما أثار دهشة الحضور.

ولم يقف العكاز الذي استند عليه المطرب جورج وسوف عائقًا أمامه لتقديم باقة من أجمل أغانيه، لجمهوره الذين استمتعوا بصوت “سلطان الطرب”.

مشوار جورج وسوف مع المرض

وكان المطرب جورج وسوف، قد ظهر في شهر مارس الماضي، وهو جالسًا في أحد الشواطئ على كرسي متحرك، وحرصت مديرة أعمال على طمأنة جمهوره، وأوضحت أنه مُصاب في قدمه منذ فترة، ولذلك يظهر بكرسي متحرك في الكثير من الأحيان.

وكانت إصابات المطرب جورج وسوف قد بدأت منذ عام 2000، حيث أُصيبت عظام فخذيه بتآكل، نتيجة إصابته بمرض نادر، وهو ما جعله يجري عملية جراحية لاستبدال عظام الفخذ والساق، ثم أُصيب بالمرض من جديد بعد مرور 5 سنوات، فضلًا عن إصابته بالسرطان، ثم جلطة دماغية، لكنه تعافى منها.