انت الان تتابع خبر نوال الزغبي تشعل تويتر بفستان أسود جرئ.. اتفرج من هنا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في أحدث ظهور لها، استطاعت المطربة نوال الزغبي لفت الأنظار على موقع “تويتر”، بعد إطلالتها الأخيرة التي نالت إعجاب الكثير من المتابعين.

حيث نشرت “نوال” من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، صورة لها وهي ترتدي فستانًا أسود مكشوف الظهر، وربطت شعرها، ووضعت مكياج هادئ وبسيط، وقد تفاعل متابعيها مع الصورة بالإعجابات والتعليقات.

يُذكر أنه كان من المقرر إقامة حفل للمطربة نوال الزغبي في دار الأوبرا المصرية يوم 20 يونيو، قبل اعتذارها عنه.

وقد أعلنت نوال الزغبي أن سبب اعتذارها عن الحفل هو سوء التنظيم، وما وصفته بالفوضى معروفة الأسباب، وهو ما جعلها تعتذر عنه احترامًا لنفسها ولجمهورها.

ووجهت نوال الزغبي لجمهورها رسالة قائلة: “أشكر كل الذين حجزوا بطاقاتهم لحضور الحفل ونلتقي قريباً جداً في أم الدنيا مصر”.