انت الان تتابع خبر بعد أيام من عودتها.. غلق قناة آمال ماهر على “يوتيوب”.. إيه الحكاية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لم يهنأ محبو المطربة آمال ماهر بفرحتهم بعودة قناتها الرسمية على منصة “يوتيوب”، حتى أُغلقت القناة من جديد بعد أيام قليلة من عودتها.

حيث فوجئ جمهور المطربة آمال ماهر اليوم، بغلق القناة من جديد بعد مرور 5 أيام من إعادتها على “يوتيوب”، وهو ما جعلهم يتساءلون عن غلقها مرة أخرى، ومنهم من خمن بأن إعادة فتح القناة كان من أجل تهدئة جمهور آمال ماهر، بعد شائعات اختفائها واحتجازها بمكان غير معلوم.

يُذكر أن المطربة آمال ماهر كانت قد ظهرت في مقطع فيديو بناءً على مطالب جمهورها، لتوضيح سبب اختفائها ولطمأنتهم عليها، وقالت خلال المقطع أنها كانت مُصابة بفيروس كورونا، وأنها تحضر لعمل فني تعود من خلاله للساحة قريبًا.

كما قالت “آمال” في مداخلة هاتفية في برنامج مساء dmc المُذاع على قناة dmc، أنها تأثرت بشدة بإصابتها بفيروس كورونا، وأن ما وجدته من حب الجمهور واهتمامهم هو نعمة كبيرة جعلتها تبكي، مشيرة إلى أنها بصدد تقديم حفل غنائي خلال الفترة المقبلة.