نيكول سابا تنشر صور لها وهى تستمتع بعطلتها الصيفية في لبنان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 03:28 مساءً - شاركت الفنانة نيكول سابا صوراً جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت نيكول سابا في الصور من حمام السباحة وهي تستمتع بقضاء عطلتها الصيفية في لبنان مما أثار إعجاب متابعيها.

يُذكر أن ردت الفنانة اللبنانية نيكول سابا ، على الانتقادات التى وجهت إلى أغنيتها الجديدة “سمك القرش”، بعدما قامت بطرحها على طريقة الفيديو كليب.

حيث قالت نيكول سابا ، فى تصريحات تليفزيونية: الدنيا أذواق، ومن المهم بالنسبة للفنان أن يقدم نوعية جديدة من الموسيقي حتى يصل إلى شرائح مختلفة من الجمهور .

وتابعت نيكول سابا قائلة: كليب سمك القرش تعرض إلى الكثير من الازمات سواء خلال فترة تصويرها أو بعد طرحها، حيث قمنا بحذفها وإعادة طرحها مرة أخرى بسبب مشاكل تقنية.