انت الان تتابع خبر محمد نجاتي: هعتزل التمثيل وأريحكم مني.. اعرف السبب من هنا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رد الفنان محمد نجاتي، على الانتقادات التي وُجهت له خلال الفترة الأخيرة، بسبب طبيعة أدواره في أخر أعماله الفنية.

حيث نشر “نجاتي” من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مقطع فيديو قال فيه أن المنشور الذي كتبه أحد الصحفيين عن استبدال أمير كرارة به للمشاركة في مسلسل محمود المصري، فقد كان ترشيحه من قِبل الكاتب مدحت العدل، ويمكن سؤاله عن ذلك.

وأضاف أن ما وصل إليه أمير كرارة الآن هو نتيجة تعبه وجهده، ولذلك أصبح له قاعدة جماهيرية كبيرة، وعما قاله الأستاذ عمرو الصحصاح فيه شوف كرارة فين ومحمد نجاتي فين؛ فهذا شيء يراه خارج عن إرادته، متابعًا أنه عن نفسه يضطر للقبول ببعض الأدوار التي لا يرضى عنها لأن لديه التزامات.

واختتم قائلًا: “إذا كانت الوضعية دي مضايقة ناس أو بعض الصحفيين على فكرة أنا ممكن أعتزل وأريحكم كلكم مني وتبقى نهاية الحكاية”.