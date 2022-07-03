وزيرة الثقافة تطلق المرحلة الثانية من مشروع سينما الشعب في محافظات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 02:26 مساءً - أطلقت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المرحلة الثانية من مشروع " سينما الشعب" الهادف إلي تقديم الأعمال السينمائية الحديثة والمعاصرة بأسعار رمزية لكل شرائح المجتمع ويتم تنفيذه بدور العرض السينمائي التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة وبإشراف الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية.

قالت عبد الدايم ان مشروع سينما الشعب يعد احد خطوات تحقيق مبدا العدالة الثقافية ، مشيرة انه يعمل على نشر التنوير ومجابهة الفكر المتطرف من خلال عرض الافلام الوثائقية والتوعوية والمعرفية والأعمال المستقلة المتميزة والمجازة رقابياً اضافة الى دعم صناعة السينما من خلال عرض اعمال المبدعين فى مواجهة الفن التجارى البحت ، واشارت ان المرحلة الاولى شهدت اقبالا جماهيريا ضخما نتيجة الاسعار الرمزية لتذاكر العروض مما عزز اطلاق المرحلة الثانية التى تتضمن 5 مواقع بمختلف المحافظات هي قصر السينما بجاردن سيتي، قصر ثقافة 23 يوليو بالمحلة، قصر ثقافة أسيوط، قصر ثقافة شرم الشيخ وقصر ثقافة دمنهور ليصبح عدد مواقع مشروع سينما الشعب 9 دور عرض .

وقال المخرج هشام عطوة أن المرحلة الثانية انطلقت 30 يونيو بعد ان تم الانتهاء من تجهيز المواقع المشاركة التى تعرض فيلم "كيرة والجن" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز تأليف أحمد مراد ومن أخراج مروان حامد إلى جانب الأفلام الوثائقية التى أنتجتها الإدارة العامة للثقافة السينمائية وهى "سيوة واحة الشروق والغروب" و "صباح الخير يا سيوه" ، واضاف انه اعتبارا من عيد الاضحى المبارك يتم عرض فيلمي عمهم بطولة محمد امام واخراج حسين المنباوي، وبحبك بطولة وتأليف وإخراج تامر حسني ، واكد أن مواقع المرحلة الأولى من المشروع مستمرة في عرض افلام المرحلة الثانية .

من جانبه قال الفنان تامر عبد المنعم ان المواقع المشاركة فى مشروع سينما الشعب بمرحلتيه الأولى هي "قصر السينما بجاردن سيتي – القاهرة، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، قصر السينما بطنطا و23 يوليو بالمحلة في الغربية، قصر ثقافة دمنهور بالبحيرة، سينما الشعب بشبين الكوم وسينما السادات في المنوفية، قصر ثقافة أسيوط وقصر ثقافة شرم الشيخ بجنوب سيناء".