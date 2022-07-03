”ريتشارد جير” يبيع قصره الفخم البالغ مساحته 11600 قدم مربع مقابل 24...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 02:26 مساءً - تمكن الممثل ريتشارد جير البالغ من العمر 72 عامًا، من بيع قصره الفخم الذي تبلغ مساحته 11600 قدم مربع في شمال ولاية نيويورك مقابل 24 مليون دولار، وذلك بعدما عرضه للبيع على مدار الـ 6 أشهر السابقة في السوق، إذ عرضه مقابل المبلغ الضخم، وفقاً لتقرير موقع الديلي ميل الذى أكد أن الممثل الكبير له خبرة في مجال العقارات مثلما يمتلك في مجال التمثيل.

جدير بالذكر أن الممثل البالغ من العمر 72 عامًا عاش في القصر لأكثر من عقدين، وهو يقع على مساحة 50 فدانا من الأرض، كما يتواجد على بعد حوالي 50 ميلا من مانهاتن، ويصل مجموع الضرائب الذى يدفعها عليه إلى 220 ألف دولار في السنة.

أيضاً يحتوي المنزل الرئيسي المكون من ثلاثة طوابق على 19 غرفة بمساحة إجمالية تبلغ 11600 قدم مربع، ويضم مجموعه ثماني غرف نوم، بالإضافة لتسعة حمامات، وتسعة مدافئ.

من ناحية أخرى يعتبر ريتشارد جير من أبرز ممثلى هوليود، الذى يحظي بمسيرة فنية هائلة مع مجموعة من الأفلام البارزة الذى حقق بها نجاحاً كبيراً.