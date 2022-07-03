فن ومشاهير

سمية الخشاب عبر تويتر: بلاش نراعي مشاعر الآخرين على حساب نفسنا

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 02:26 مساءً - وجهت الفنانة سمية الخشاب نصيحة لمتابعيها ، عبر تغريدة نشرتها علي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتبت سمية الخشاب :"متردوش علي أي سؤال شخصي مش حابين تردوا عليه، وبلاش مراعاة مشاعر الاخرين علي حساب نفسنا".

وتحرص الفنانة سمية الخشاب على دعم طلبة الثانوية العامة فى امتحاناتهم، حتى أطلق عليها "سمية الخشاب صديقة الطلبة"، ونرصد فى التقرير التالى الدعم الذى تقدمه لطلبة الثانوية العامة.

كتبت الفنانة سمية الخشاب عبر حسابها على موقع "تويتر"‏، قائلةً: "مبسوطة أوي إنكم حليتوا، المادة اللي جايه عندكوا إيه وإمتى؟ عشان لو في حاجة تبعتولي قبل الامتحان زي العربي كده وأنا معاكو لحد ما تخلصوا، بحبكو، وفخورة بيكو".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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