انت الان تتابع خبر اتفرج – روبي ” بتدلع” على جمهورها بظهور لا يخطر على البال والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة روبي صورة لها وذلك عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت روبي في الفيديو الكليب الأخير الذي قامت بإصداره تحد اسم نت ننه وترتدي فستان من اللون البينك المكشوف من منطقة الصدر والأكتاف وتقوم بالرقص أثناء غنائها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدامت الكثير المكياج مع ترك شعرها علي ظهرها.

وعلقت علي الصورة قائلة#نمت_ننه صحيت على أحلى خبر اسمعوا أغنية #روبي الجديدة دلوقتي من اللينك في البايو.

وحظيت الفنانة على الكثير من التعليقات علي الفيديو مثل بحبك مووت قمر – جميلة العالم الصورة دي جاااامدة اووووي-فوق لي حبه ده انا اوڤر دوز محبه ومشاعري لسه شابه والنار في قلبي شابه.