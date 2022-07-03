انت الان تتابع خبر نسرين طافش تعلن عن خطوبتها من الحمام – شوف مين العريس والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الفنانة السورية نسرين طافش عن خطوبتها خلال الساعات القليلة الماضية، حيث أنها قامت بنشر صورة علي حسابها الشخصي علي موقع التواصل الأجتماعي انستجرام.

وظهرت يد نسرين طافش في الصورة مع يد رجل أخر مرتديه خاتم الماظ قرب حمام السباحة، معلقة ما جمعه الله بارك الله في هذه الوحدة وحفظ هذا الحب الأبدي إلى الأبد.

وأنهات الكثير من التعليقات علي الصورة مثل الله الله الله، ربنا يحميكم ويحفظكم ويملأ حياتكم بركة ونعيم- ألف مبروك يا حلوة -الف مبروك .. و ربنا يتمم لك على خير .. و انتي بتستاهلي احسن حاجة في الدنيا و كل الخير.