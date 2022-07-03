شاهد.. هنا الزاهد بفستان أسود مفتوح.. زي القمر وجننت كل محبيها

انت الان تتابع خبر اتفرج.. هنا الزاهد بفستان أسود مفتوح.. زي القمر وجننت كل محبيها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهرت الفنانة الجميلة هنا الزاهد وهي متألقة في صورة جديدة لها من أحدث ظهور لها، وهذا من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، وحصلت على إعجاب الجميع.

صورة هنا الزاهد بفستان أسود مفتوح

وتألقت الفنانة هنا الزاهد في الصور وهي ترتدي فستان أسود وأنيق، وتركت شعرها الأصفر المميز والمنسدل على كتفيها واعتمدت على مكياج ناعم وأظهر جمالها المميز، وحصلت على الكثير من التعليقات المميزة على شكلها وجمالها والفستان الأنيق الذي أبرز شكلها الأنيق ورشاقتها.

آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد

وتستعد هنا الزاهد لعرض فيلمها الجديد “بحبك” وهو يشارك في بطولته الفنان تامر حسني، وسوف يتم عرضه في موسم عيد الأضحى، وهو من تأليف وإخراج تامر حسني وتعتبر أول تجاربة في الإخراج، وبطولة تامر حسني وهنا الزاهد وحمدي الميرغني وهدي المفتي ومدحت تيخه وشهد الشاطر وعالية راشد وغيرهم الكثير من الفنانين.