13 يوليو.. طرح تذاكر حفل عبدالله الرويشد بالكويت

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 01:29 مساءً - طُرحت تذاكر حفل الفنان عبدالله الرويشد، المرتقب في دولة الكويت يوم 13 يوليو الجاري.

و أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام- عن توافر تذاكر الحفل للجمهور عبر منافذ الحجز الإلكتروني.

حفل عبدالله الرويشد في الكويت

يستعد الفنان عبدالله الرويشد، لإحياء حفل غنائي ساهر له يوم 13 يوليو المُقبل، في دولة الكويت، ضمن فعاليات ليالي العيد في الكويت، تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك.

أحدث أغاني عبدالله الرويشد

كان الفنان عبدالله الرويشد، طرح أغنية بعنوان حبيب كان، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، في شهر مايو الماضي.

كما حقق عبدالله الرويشد مليون مشاهدة بأغنية كل ما غفت عيني، بينما حصد 800 ألف مشاهدة بأغنية ما تدري، بعد مرور يومين على طرح الأغنيتين عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، بعدما تم طرحهما على طريقة الفيديو كليب يوم 6 يناير الجاري.