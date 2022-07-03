انت الان تتابع خبر اتفرج نسرين طافش مع زوجها.. ننشرها لأول مرة طلع مصري ومدرب يوجا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشر الجدل الكبير حول الفنانة السورية نسرين طافش في الساعات الاخيرة الماضية، بعد إعلانها عن زواجها بصورة تجمعها مع يد عريسها، ولكنها لم تكشف عن هوية الاخير، وهذا من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”.

معلومات عن زوج نسرين طافش الجديد

وقامت نسرين طافش بالتعليق على الصورة قائلة “ما جمعه الله اللهم بارك هذه الوحدة واحفظ هذا الحب الأبدي دائماً وابداً”، وزوجها هو شاب مصري الجنسية يدعى شريف الشرقاوي، وهو مدربها في مجال اليوجا والطاقة، وأيضاً نشأت بينهما قصة حب تم تكليلها بالزواج قبل العديد من الأسابيع.

صورة نسرين طافش مع زوجها الجديد

وكشفت العديد من المصادر المقربة من نسرين طافش أنها أعجبت بشخصيته كمدرب، واستطاع أن يساعدها على التخلص من بعض المشاكل الشخصية التي مرت بها في الفترة الأخيرة، وبسبب هذا وقعت في حبه قبل أن تكتمل العلاقة بينهم وتكلل بالزواج الرسمي بينهم.