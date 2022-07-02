انت الان تتابع خبر اتفرج – رانيا يوسف لبست التايجر في ظهور لا يخطر على بال أحد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة رانيا يوسف، بمشاركة جمورها صورة جديدة لها عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”

وظهرت رانيا يوسف، في بنيو لوك جديد حيث قامت بعمل شعرها كيري مع ارتداء فستان ضيق وقصير ومكشوف من منطقة الصدر والأرداف والمكون من اللون الأحمر من أعلي والتايجر من أسفل ،بشكل أثار إعجاب محبيها.

وعلقت الفنانة علي الصورة قائلة من أرقى أنواع رفاهيّة الرّوح أن يكون انفرادك بنفسك هو متعتك الحقيقيّة، فمن لا يأنس بذاته لا يأنس بشيء آخر

وحصلت علي كثير من التعليقات علي الصورة مثل شو هل الحضور الرائع والجميل- جمال عنوان وانتي احلي عنوان- منورة الدنيا كلها يا ملكه