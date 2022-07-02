انت الان تتابع خبر سبب غياب صلاح السعدني عن الساحة الفنية.. مفاجأة كبيرة لكل محبيه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشرت الكثير من الشائعات في الساعات الأخيرة الماضية حول وفاة الفنان القدير صلاح السعدني، وتعامل معها عائلته بهدوء شديد، وذلك كثر بسبب ابتعاده تماماً عن الوسط الفني، وحرص نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي على نفي شائعة وفاة السعدني، وأكد أن العمدة بصحة جيدة ومتواجد في منزله مع أسرته.

سبب غياب صلاح السعدني عن الساحة الفنية

وفضل الفنان القدير صلاح السعدني في السنوات الأخيرة الماضية أن يبتعد تماماً عن الساحة الفنية والأضواء، وأن يعيش فقط مع أسرته وأحفاده، وآخر عمل له هو القاصرات الذي عرض في رمضان 2013، ومن هذا الوقت يطل على جمهوره فترات متباعدة في بعض الصور التي ينشرها نجله أحمد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

أحمد السعدني يكشف سبب غياب والده عن الفن

وأعلن أحمد السعدني في حوار تلفزيوني سابق، عن السبب وراء ابتعاد والده عن الأضواء مؤخراً، وقال إنه قرر أن يبتعد عن الفن بعد آخر أعماله واكتفى بما قدمه طوال مشواره الفني، وهذا يعتبر سلام نفسي داخله وأهم من أي شيء آخر، وقال “الشخص بيجيله فترة معينة وبيختار فيها إنه يتقاعد”.