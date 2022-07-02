نسرين طافش تعلن ارتبطها بشكل رسمي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 08:30 مساءً - أعلنت الفنانة نسرين طافش، ارتباطها بأحد الأشخاص بشكل رسمي، دون الكشف عن هوية شريكها.

وشاركت نسرين طافش متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة ليدها وبها خاتم ممسكة بيد شخص آخر، وأعلنت من خلالها ارتباطها بشكل رسمي.

وشاركت نسرين طافش، في الماراثون الرمضاني الماضي، بمسلسل جوقة عزيزة، الذي دارت أحداثه حول عزيزة خوخة التي تعمل راقصة، حيث استطاعت أن تخطف الأنظار في بلاد الشام خلال ثلاثينيات القرن الماضي ولُقبت بـملكة المسرح، في حقبة الاحتلال الفرنسي لسوريا، ووقوع كولونيل فرنسي في حبها ومحاولته السيطرة عليها لكي تبادله نفس الشعور.

وضم مسلسل جوقة عزيزة، عدد كبيرمن الفنانين، إلى جانب نسرين طافش من بينهم، وفاء موصلي، روبين عيسى، كرم الشعراني، أيمن رضا، وسام حنا، سلوم حداد، سالي بسمة، غنوة محمود، زينة بارافي، نورا رحال، تسنيم باشا، والمسلسل من تأليف وحوار خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحق.

الجدير بالذكر أن الفنانة نسرين طافش تنتظر موعد طرح فيلمها القادم في موسم عيد الأضحى باسم في القلب، وكان المخرج مرقس عادل، كشف في تصريح لـ القاهرة 24، موعد طرح الفيلم قائلًا: فيلم في القلب سيعرض في شهر يوليو المقبل بالتزامن مع عيد الأضحى، مؤكدًا أن القائمين على العمل انتهوا من تصويره منذ فترة، معربًا عن تمنياته بأن ينال الفيلم إعجاب الجمهور.