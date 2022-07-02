أنغام تتألق بالأزرق في أحدث جلسة تصوير

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 07:29 مساءً - شاركت الفنانة أنغام جمهورها، مجموعة صور جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت أنغام بفستان أزرق جذاب، مع مكياج بسيط.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أنغام كان أغنية "هتشتاقوا"، من كلمات عمرو يحيى، وتوزيع عمرو الخضري، وألحان مصطفى العسال.

يشار إلى أن أنغام خضعت مؤخرا لعملية جراحية دقيقة في الكتف، نتيجة تعرضها لتعب شديد، تفاقم بعد سنوات من الإصابات المتعددة، والمشاكل بأوتار الكتف.