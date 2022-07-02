انت الان تتابع خبر اتفرج .. درة بفستان بينك خطير خطفت الأضواء.. العسل كله ولع انستجرام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة درة بمشاركة جميع متابعيها بصورة حديثة لها من أجمل الإطلالات الخاصة بها، وهذا من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الفيديوهات والصور “انستجرام”، وخطفت جميع الأنظار إليها.

درة بفستان بينك خطير خطفت الأضواء على انستجرام

وأطلت الفنانة درة بفستان باللون البينك الرائع، وتركت شعرها منسدلاً ووضعت القليل من الماكياج الذي ظهر ملامحها جميلة ومميزة، وحصلت على إعجاب متابعيها على انستجرام، ووضعوا لها الكثير من التعليقات التي أظهروا فيها جمالها المميز، وفستانها الأنيق الذي أظهر رشاقتها.

فيلم درة الجديد يعرض على منصة شاهد

وسوف يعرض قريباً على منصة شاهد فيلم درة الجديد “جدران” الذي تجسد فيه دور البطولة، وهو للمخرج محمد بركة وقصة ياسر صلاح وسيناريو وحوار هيثم وأحمد الدهان، وإنتاج سيني برو، ويشاركها في بطولة الفيلم كلاً نيقولا معوض وأحمد بدير و فراس سعيد وهند عبد الحليم و حنان سليمان.



