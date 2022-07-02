انت الان تتابع خبر اتفرج.. كليب باي باي ثانوية لمحمد رمضان بعد نجاحها الساحق.. عقبالكم يا طلاب الثانوية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام الفنان محمد رمضان بالإحتفال من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بما حققه كليبه الجديد “باي باي ثانوية ” من نجاح ساحق وكبير، حيث تخطت نسبة مشاهدته أكثر من 20 مليون مشاهدة.

كليب باي باي ثانوية لمحمد رمضان بعد نجاحها الساحق

وحرص محمد رمضان على نشر بوستر الأغنية وعلق عليه، قائلاً “باي باي ثانوية 20 مليون مشاهدة.. الأغنية نجحت عقبال كل شباب الثانوية ثقة في الله نجاح”، وهي غنائه ومن كلمات إسلام شندي، وإخراج ياسر سامي، وإشراف عام محمود رمضان.

أغنية تنطيط لمحمد رمضان تحقق أعلى نسب مشاهدة

وقدم الفنان محمد رمضان منذ أيام كليبه الغنائي الحديث “تنطيط” وهي التي حققت اعلى نسب مشاهدة، وما زالت حتى الوقت الحالي تتصدر الترند، وحصلت على إشادة كبيرة من الجمهور وكل محبي رمضان، وهي من كلمات وألحان فريق “الباور العالي” وتوزيع ديزل وميكس وماستر أسامة طارق.