تامر حسني يروج لفيلم ”بحبك” بصورة مع هنا الزاهد: ”استنوهم”

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 04:29 مساءً - شارك الفنان تامر حسني، متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة تجمعه بالفنانة هنا الزاهد من كواليس فيلم "بحبك".

وقال تامر معلقا: "علي وحبيبة.. استنوهم في فيلم بحبك يوم ٧-٧ بالسينمات".

تامر حسني ينشر البوسترات الرسمية لفيلم «بحبك» تامر حسني يوجه رسالة لطلاب مصر "ثقوا في نفسكوا وخلوا يقينكم بالله أقوى شيء" هنا الزاهد تتغزل في تامر حسني بسبب فيلم «بحبك» (فيديو)

يشار إلى أن فيلم بحبك، يضم العديد من الفنانين أبرزهم: تامر حسني، هنا الزاهد، حمدي الميرغني، مدحت إسماعيل، وغيرهم من النجوم الذين يتم التعاقد معهم خلال الفترة المقبلة، وسيتم الإعلان عنهم قريبا، والفيلم من إنتاج مشترك يجمع كل من شركة TH production للمنتج حسام حسنى وشركة سينرجى فيلمز للمنتج أحمد بدوى وشركة سكاى ليميت للمنتج أحمد دسوقى وهو من قصة وسيناريو وحوار وإخراج النجم تامر حسني.