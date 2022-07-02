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تامر حسني يروج لفيلم ”بحبك” بصورة مع هنا الزاهد: ”استنوهم”

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 04:29 مساءً - شارك الفنان تامر حسني، متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة تجمعه بالفنانة هنا الزاهد من كواليس فيلم "بحبك".

وقال تامر معلقا: "علي وحبيبة.. استنوهم في فيلم بحبك يوم ٧-٧ بالسينمات".

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يشار إلى أن فيلم بحبك، يضم العديد من الفنانين أبرزهم: تامر حسني، هنا الزاهد، حمدي الميرغني، مدحت إسماعيل، وغيرهم من النجوم الذين يتم التعاقد معهم خلال الفترة المقبلة، وسيتم الإعلان عنهم قريبا، والفيلم من إنتاج مشترك يجمع كل من شركة TH production للمنتج حسام حسنى وشركة سينرجى فيلمز للمنتج أحمد بدوى وشركة سكاى ليميت للمنتج أحمد دسوقى وهو من قصة وسيناريو وحوار وإخراج النجم تامر حسني.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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