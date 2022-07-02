انت الان تتابع خبر اتفرج – فيفي عبده تلهب حماس الشباب بوصلة رقص لا تخطر على البال والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة فيفي عبده فيديو جديد لها على حسابها الرسمي عبر صفحتها التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهات.

وظهرت فيفي عبده، في حفل زفاف أحمد العدل،نجل المنتج جمال العدل ، مرتدية فستان طويل من اللون الأسود ولكن مكشوف من منطقة الصدر، ما من الناحية الجمالية فقد استخدامت الكثير من المكياج وأحمر الشفاة، وتقوم بالرقص بطريقة مثيرة وتقبيل المنتج جمال العدل ولكن كان تمسك الفستان من أعلي حتي لا يسقط، معلقة الف مبروووك للعروسين احمد جمال العدل و دينا البنداري ربنا يسعدكم و يوفقكم يا رب و عقبال كل البنات و الشباب.

وحضر زفاف أحمد العدل عدد كبير من الفنانين الذين كان في مقدمتهم الفنانة يسرا، حيث أنها كانت ترتدي فستان مكشوف من منطقة الصدر، حيث أنها ظلت ترفض بطريقة مثيرة علي أغاني تامر حسني مع الفنانة شيماء سيف.