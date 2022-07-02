انت الان تتابع خبر صور مروة راتب اللي جننت السوشيال.. عملت عمليات تجميل بمليون درهم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشرت صور الفنانة مروة راتب وأثارت حالة من الجدل الكبير حولها في الأيام الماضية، وذلك بعدما رفضت اعتذار المدون الإيراني الشهير مرتضى غفور، وهو الذي سخر من شكلها الذي وصفه بـ “الغريب”.

صور مروة راتب اللي جننت السوشيال بعد عمليات التجميل

وظهرت مروة راتب بشكل مختلف بعدما أجرت عمليات تجميل وصلت سعرها إلى مليون درهم، وهذا الأمر اعطها ثقة في نفسها ولا يستطيع أحد من المتنمرين هز ثقتها في نفسها، وقالت في لقاء لها على “إم بي سي” إنها لم تندم على أي عملية تجميل اجرتها، وأنها أصبحت تريند لهذا يقوم البعض بالتنمر بها.

معلومات عن مروة راتب

وتعتبر مروة راتب سورية الأصل وأوروبية الجواز، وكانت في كل احتفالية تشارك فيها أو صورة تنشرها تثير الجدل الكبير بسبب شكل جسمها، وهو الذي وصلت له بعد إجراء الكثير والكثير من عمليات التجميل، وهي بدأت تمثيل في عام 2006 وتعيش في الوقت الحالي في الإمارات العربية المتحدة، وشاركت أثناء مشوارها الفني في العديد من الأعمال الخليجية.