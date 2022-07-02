إليسا تودع مصر بعد انتهاء حفلاتها

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 03:28 مساءً - ودعت الفنانة اللبنانية إليسا رحلتها بمصر ، ونشرت تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وظهرت إليسا في الصورة علي سلم الطائرة، مما نال اعجاب متابعيها.

يذكر أن عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو من حفل الفنانة اللبنانية إليسا، الذي أقيم ليلة أمس الجمعة 1 يوليو، في مدينة الغردقة، بمشاركة الفنان وائل كفوري.

وظهرت الفنانة إليسا في الفيديو ترتدي فستان سواريه أسود اللون، وشفاف، وترقص أمام جمهور الحفل على نغمات أغانيها، في ظل تفاعل الحضور معها.