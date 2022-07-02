الأكاديمية المصرية للفنون بروما تختتم موسمها الثقافى 2021 - 2022

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 01:25 مساءً - وزير السياحة والآثار يلقى محاضرة عن جهود مصر فى مجال السياحة ختاما للموسم الثقافى للاكاديمية المصرية للفنون بروما

عبد الدايم: المحاضرة تأتي استمرارا للتعاون الناجح بين وزارتى الثقافة والسياحة والاثار والذى تجلى فى العديد من الفعاليات بمختلف ربوع مصر

فرقة رضا تنقل الفلكلور المصرى إلى أوروبا فى ختام موسم الأكاديمية المصرية للفنون بروما

تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ألقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار محاضرة تناولت المجهودات المتميزة التي تبذلها الدولة المصرية للنهوض بالسياحة وصاحبها عرض لأهم المعالم والاكتشافات الأثرية والمشروعات المتخصصة والمعارض والمتاحف المزمع افتتاحها بمصر وذلك فى ختام الموسم الثقافى للاكاديمية المصرية للفنون بروما برئاسة دكتورة هبة يوسف وبحضور الوزير المفوض ناجي غابة القائم بأعمال السفير المصري بايطاليا، السفير محمود طلعت سفير مصر لدي الڤاتيكان ومجموعة من الدبلوماسيين المصريين والعرب والمستشارين الثقافيين ومديري الاكاديميات الفنية المناظرة بروما وابناء الجالية المصرية والجمهور الايطالي .

قالت عبد الدايم أن محاضرة الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار فى ختام موسم الأكاديمية المصرية للفنون بروما يأتى استمرارا للتعاون الناجح بين وزارتى الثقافة والسياحة والآثار والذى تجلى فى العديد من الفعاليات بمختلف ربوع مصر لتاصيل فكرة السياحة الثقافية والفنية، وأضافت أن الأكاديمية المصرية للفنون بروما تمثل أحد الأذرع الدبلوماسية للقوى الناعمة الوطنية وتساهم فى دعم وتعزيز حوار الثقافات بين مصر وأوروبا، مشيرة أن موسمها الثقافى شمل العديد من الفعاليات الهادفة إلى مد جسور التواصل الفكرى والفنى مع المجتمع الايطالى والقاء الضوء على الحراك الابداعى فى مصر.

أعقب المحاضرة عرضاً لفرقة رضا للفنون الشعبية التابعة لقطاع الفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفانان عادل عبده تضمن مجموعة من أشهر تابلوهاتها الاستعراضية التى عبرت عن الفلكلور الشعبى فى مخلف ربوع مصر نالت الاعجاب والاستحسان وتفاعل معها الحضور كان منها الاقصر بلدنا، حلاوة شمسنا، الفلكلور النوبي، التحطيب، التنورة وغيرها .

يذكر ان الموسم الثقافى للاكاديمية المصرية للفنون بروما 2021/2022 قد ضم أنشطة متنوعة هى:

22 أكتوبر 2021 : إفتتاح الموسم الثقافى 2021/2022 تحت مسمى " مصر ـ إيطاليا ... حضارة و ثقافة ... آفاق مشتركة " بالإحتفاء بمدينة بورسعيد ـ عاصمة الثقافة المصرية عام 2021 و ذلك من خلال إقامة معرض للوثائق التاريخية بالتعاون مع دار الكتب و الوثائق القومية و عرض فيلم وثائقى عن مدينة بور سعيد ـ من إعداد الأكاديمية و عرض فنى لفرقة بور سعيد للفنون الشعبية .

4 نوفمبر 2021: الاحتفال بمرور 99 عاما على إكتشاف مقبرة توت عنخ أمون بمعرض للفنان الإيطالى لويجى بالارين عن طقوس الألوان فى الفن المصرى القديم بعنوان " تحت سماء توت عنخ أمون" و محاضرة للأستاذة الإيطالية ستيفانيا سوفرا و عرض فيلم وثائقى عن مقبرة توت عنخ أمون بالإضافة إلى عرض موسيقى متميز لبعض طلاب جائزة التميز الفنى.

25 و 26 نوفمبر 2021 : الإحتفال باليوم العالمى للطفولة بإقامة ورش عمل لطلاب المدارس الإيطالية عن تنفيذ العرائس و الأراجوز و عروسة المولد للفنانة مى مهاب.

2 ديسمبر 2021 فعالية عن Egittomaniaـ ندوة للأستاذة الدكتورة ايزابيلا كامبانيول عن تأثير الملابس المصرية القديمة على تصميم الملابس فى العصر الحديث Style from the Nile و عرض فيديو عن إفتتاح طريق الكباش.

14 ديسمبر 2021: الاحتفال بالوم العالمى للغة العربية ( بالتنسيق مع جامعة الدولة العربية ) يتضمن معرض فني بمشاركة فنانين من دول عربية مختلفة (١٤ دولة)و محاضرة الدكتورة فالينتينى بيلا لانزا من جامعة لا سابينزا و حفلة موسيقى عربية وحضره اكثر من خمسة عشر سفيراً عربيا

ـ 12 يناير 2022 : حفل اوبرالي متميز للسوبرانو المصرية المبدعةإيمان مصطفى و بمشاركة عضو جائزة الدولة للابداع الفني عمرو طلعت و فنانين إيطاليين.

25 فبراير 2022: الإحتفاء بمئوية الدكتور ثروت عكاشة و ذلك من خلال معرض للوثائق التاريخية بالتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية و قطاع الفنون التشكيلية وعرض فيلم وثائقى عن خطوات نقل معبد أبو سمبل و حفل موسيقى لفرقة Balance.

يوم 21 مارس 2022: ندوة مشتركة بين الأستاذ الدكتور زاهى حواس و الناقد الفنى و المؤرخ الإيطالي فيتوريو سجاربى وادارها الاعلامي الايطالي الشهير روبيرتو چاكوبو، بالتعاون مع و بالتنسيق مع مؤسسة بينيديتى الإيطالية بالإضافة إلى إقامة معرض فن تشكيلي للفنانة ميريلا فينتورا بعنوان " كليوباترا".

19 أبريل 2022 : بمناسبة اليوم العالمى للتراث عرض فيلم وثائقى و محاضرة الفنانة ماهيناز المسيرى عن كيفية تأثير التصميم فى إحياء الإرث الثقافى و التراثى يصحبها معرضا لمنتجات الفنانة المذكورة من المنسوجات و عناصر التصميم الداخلى و المستوحاة من التراث الحضارى المصرى القديم و المعاصر بالضائقة الي رقصة فرعونية مستوحاة من التراث المصري القديم من عضو جائزة الدولة للابداع الفني إيمي رزيق.

14 مايو 2022 : مشاركة الأكاديمية المصرية فى نشاط بلدية روما " ليلة المتاحف " و يهدف هذا البرنامج إلى فتح المتاحف فى إيطاليا و فى أوروبا من الساعة 8 مساء حتى الساعة 12 منتصف الليل وتضمن برنامج النشاط زيارة المتحف الدائم لتوت عنخ أمون بالأكاديمية وقد توافد علي الاكاديمية في هذا اليوم عدداً غفيراً من الجمهور الايطالي والذي تجاوز الالفي زائر من محبي الحضارة والثقافة المصرية.

ـيوم 21 مايو 2022 : مشاركة الأكاديمية المصرية فى نشاط ‏OPEN HOUSE

و يهدف إلى تسليط الضوء على و زيارة المبانى الهامة من حيث الناحية المعمارية بروما و من بينها الأكاديمية المصرية للفنون.

26 مايو 2022 : محاضرة للأستاذة الإيطالية جيوليا أجروسى عن عمارة القصور الملكية فى القاهرة و ترميم قصر محمد على باشا و حفلة موسيقية مع عضو جائزة عمرو طلعت و مشاركة فنانين Santa Cecilia كونسيرفاتوار روما.

21 يونيه 2022: إقامة حفل موسيقية لفرقة كايرو ستبس بماشركة معالى وزير الثقافة المصرية بمناسبة عيد الموسيقى الأوروبية و المعرض الفني الخاص بمشروعات أعضاء جائزة الدولة للإبداع الفنى.