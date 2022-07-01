انت الان تتابع خبر عاجل- الحقيقة الكاملة لاختفاء الفنان إيمان البحر درويش قسريا لمدة عام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف إسلام إيمان البحر درويش، حقيقة ما يتم تداوله علي بعض المواقع الإخبارية وصفحات السوشيال ميديا حول اختفاء والده بشكل قسري خلال الأيام القليلة الماضية.

وظهر نحل الفنان إيمان البحر درويش في مقطع فيديو قام بنشره علي صفحته الشخصية علي موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك ليؤكد أنه والده بصحة جيدة وأنه هناك تحسن في حالته الصحية خلال الفترة الماضية وأنه يقوم حالياً بعمل جلسات العلاج الطبيعي بصفة منتظمة ومستمرة

وأضاف نحل الفنان أن الحديث عن اختفاء والده بشكل قسري لمدة عام هو أمر عاري تماماً من الصحة وبعيد تماماً عن الحقيقة وحبيت أوضح لكم حقيقة الموضوع ده، وأرجوا من الناس إنها تتحرى الدقة في الكلام اللي بيتكتب.