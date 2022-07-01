انت الان تتابع خبر اتفرج.. مايان السيد بفساتين قصيرة من الجونة.. ولعت الدنيا على السوشيال والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الشابة مايان السيد بمشاركة جميع متابعيها العديد من الصور الحديثة لها، وهي في إجازتها الصيفية بالجونة، وهذا من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”.

مايان السيد بفساتين قصيرة من الجونة على انستجرام

ووضعت مايان السيد الصور الجديدة الخاصة بها بإطلالات مختلفة وجميعها بفساتين أنيقة بألوان الصيف الرائعة، وأيضاً اختلفت تسريحة شعرها في جميع الصور والماكياج التي وضعته، وعلقت على الصور قائلة ” Gouna getaway”، وحصلت على إعجاب جميع متابعيها في كل مكان.

آخر أعمال مايان السيد

وشاركت الفنانة مايان السيد مؤخراً في مسلسل الاختيار 3 الذي عرض في شهر رمضان الماضي 2022، وهي قدمت فيه دور آية ابنة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو الذي جسد شخصيته في العمل الفنان ياسر جلال، وأشهر الفنانين الذين شاركوا فيه هم أحمد السقا، وكريم عبدالعزيز، وأحمد عز، وياسر جلال، محمد رياض، إيمان العاصي وغيرهم.