انت الان تتابع خبر سمية الخشاب: بساعد طلبة الثانوية العامة عشان أفيدهم مش عشان التريند والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت الفنانة سمية الخشاب، أنها قررت مساعدة طلبة الثانوية العامة على مواقع التواصل الاجتماعي، لشعورها بأنها تستطيع مساعدتهم، وأن هدفها من تلك المساعدة ليس تصدر التريند.

وأضافت “سمية” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “خلاص صحينا” المُذاع على محطة نجوم إف إم، أن الثانوية العامة ليست نهاية الدنيا، وأن من لا ينجح في شيء فهو بالتأكيد موهوب في شيء آخر، موجهة رسالة لطلبة الثانوية: ما تقلقوش وما تخافوش، وللأهالي: “كونوا فخورين بأولادكم ولازم تقفوا جنبهم وتشجعوهم”.

وأشارت “سمية” إلى أن مجموعها في الثانوية العامة كان 96%، وأنها كانت تحب مادتي، واللغة العربية واللغة الفرنسية بشدة، وأن مدرس اللغة الفرنسية علمها الدقة في المواعيد، بينما كانت تخاف من مادة الجغرافيا.

وعن أعمالها الفنية المُقبلة؛ قالت “سمية” أنها تقوم بالتحضير لمسلسل ستُعلن عنه قريبًا، كما تستعد لطرح أغنية جديدة قالت عنها: “هتكسر الدنيا”.