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رياض - احمد صلاح - حرص الفنان محمد رمضان على تهنئة الشعب المصري بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، وذلك من خلال حسابه على موقع “إنستجرام”.

حيث نشر “رمضان” من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مقطع فيديو قال فيه: “كل سنة وكل الشعب المصري بخير وصحة وسلامة بمناسبة ذكرى ثورة يونيو”.

محمد رمضان: اللي بيخاف يحتفل بأعيادنا الوطنية مش راجل

وأضاف “رمضان”: “أي حد بيخاف يحتفل بأعيادنا الوطنية عشان محدش يقول عليه بيطبل، عامل بالظبط زي اللي بيخاف يشكر في أمه أدام مراته، عشان ميتقالش عليه ابن أمه.. الاتنين بالنسبة لي مش رجالة”.

https://www.instagram.com/p/CfcPB4xoQv6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again

يُذكر أن مسلسل “المشوار” هو أحدث أعمال الفنان محمد رمضان، والذي عُرض في سباق رمضان 2022، وشاركه في بطولته كلًا من دينا الشربيني، بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، أحمد سعيد عبد الغني، أحمد مجدي، ندى بسيوني، من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.