انت الان تتابع خبر مصاحبة الكورونا..حقيقة عودة آمال ماهر بحفل غنائي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زاد السؤال خلال هذه الفترة؛ عن حقيقة عودة آمال ماهر للساحة الفنية مرة أخري؛ خاصة بعد غيابها الفترة الأخيرة دون معرفه السبب؛ حيث خرجت الفنانة لتوضح حقيقة غيابها وموعد عودتها.

عودة الفنانة آمال ماهر

قالت الفنانة آمال ماهر، إن هناك حفل غنائي ستقوم بإحيائه قريبًا؛ وسوف يتم الإعلان عن تفاصيله في أقرب وقت؛ مؤكدة أنها ستخرج بلايف للناس عندما تخف من كورونا لأنها تحبهم جدًا.

الفنانة آمال ماهر

وأضافت المطربة آمال ماهر؛ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء DmC” مع الإعلامي رامي راضوان؛ أنها تريد أن تطمئن جمهورها وتقول لهم أنها بخير؛ واذا كتب الله لها الشفاء من كورونا سيكون فضل دعاء محبيها.

وأوضحت ماهر؛ أنها مصاحبة كورونا؛ حيث أصيبت بها أكثر من مرة من قبل؛ وجربت كل المتحورات منها؛ مؤكدة أنها مازالت تعاني أعراض شديدة من كورونا.

وخرجت الفنانة آمال ماهر بتصريحات إعلامية لتوضيح أسباب غيابه الفترة الأخيرة؛ والذي أعقبه العديد من الشائعات؛ وتؤكد لمحبيها أنها تمر بأزمة صحية بسبب الإصابة بكورونا؛ حيث ينظر الكثير عودة الفناة آمال ماهر للساحة الفنية مرة أخرى من أجل الاستمتاع بصوتها.