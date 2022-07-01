انت الان تتابع خبر الشحات مبروك: ندمان على معظم أفلامي عشان كان شكلي عبيط فيها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال لاعب كمال الأجسام، الشحات مبروك، أنه يشعر بالندم على معظم أفلامه، وأنه لا يرضى سوى عن 3 أو 4 أفلام من أصل 21 فيلمًا قدمهم للسينما.

وأشار “مبروك” خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أنه كان يمثل لرغبته في دخول عالم التمثيل، وهو ما استغله صُناع الأفلام، فجعلوه يظهر في أفلام ذات تكلفة منخفضة، وظهر فيها وكأنه عبيط، ولذلك فهو يندم على أغلبها.

الشحات مبروك: خسيت 8 كيلو في 5 ساعات

وأضاف الشحات مبروك، أنه قرر أن يكون الأول في بطولة العالم، ولذلك دخل الساونا لمدة 5 ساعات لينقص وزنه 5 كيلو جرامات، وقال نصًا: “كنت مستعد أموت لكن زوجتي متحاسبنيش لو خسرت في بطولة العالم”.

وتابع أن تعاطيه المنشطات هو سبب استبعاده من بطولة العالم، موضحًا أن المنافسة شرسة في بطولة مستر اولمبيا، ويخضع اللاعبين فيها لتحليل هرمونات، وأن ما حققه بيج رامي بفوزه بتلك البطولة مرتين على التوالي هو إنجاز عالمي.