انت الان تتابع خبر ناصيف زيتون يتوقف عن الغناء والحزن يطغى على جمهوره والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كسب الفنان السوري ناصيف زيتون الرهان للمرة الرابعة على التوالي، بحفل كامل الحضور مجدّداً على مسرح قرطاج الأثري، حيث أحيا أجمل الذكريات مع جمهوره التونسي، ولقي حفله تفاعلا كبيرا سواء من قبل الجمهور الذي حضر الحفل على المسرح، او الجمهور الذي اشعل الردود على مواقع التواصل.

هذا وخصّص زيتون مفاجأة لجمهوه بأداء أغنية جديدة معهم، كما أدّى أغنيتين تونسيتين مرفقاً بآلة المزود، الأغنية الأولى هي "يا مرحبا بولاد سيدي" والثانية "أصل الزين في العينين".

وفي ذات السياق، عاش الفنان السوري لحظات مؤثرة على المسرح اثناء احياءه الحفل في قرطاج، ولفتت ردة فعله الأنظار، وذلك من خلال مقطع فيديو نشره ناصيف عبر حسابه على انستغرام ليتصدر بعدها حديث المتابعين.

وظهر ناصيف في الفيديو اثناء غنائه لمقطع من أغنية "كذبة ورا كذبة" والجمهور متفاعل معه شدة، وبدأوا بترداد كلمات الاغنية بصوت مرتفع، فما كان من ناصيف الا ان تأثر وحبس دموعه، وتوقف عن الغناء، وانتشر هذا الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل وسط اشادة بأداء الفنان واحساسه العالي.

يذكر ان ناصيف زيتون قد أحيا في وقت سابق حفلين ناجحين في دبي والكويت بمناسبة عيد الفطر المبارك، تصدر بها حديث مواقع التواصل حينها.

على صعيد آخر، كان قد نشر ناصيف في وقت سابق صورة تجمعه بوالدته عبر حسابه على "انستغرام"، وعبر فيها عن حبه الكبير لها وسعادته بوجودها في حياته، وكتب: "أمّي هيَ جميع النّساء الطيّبات وكلّ الأشياء البيضاء التي لا تُكتب بل تُرتل في دُعاء"، ولاقى المنشور تفاعلا كبيرا من قبل المتابعين الذين تمنوا لوالدته الصحة وطول العمر والسعادة.