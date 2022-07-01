انت الان تتابع خبر خبر زواج اليسا وسعد لمجرد يضج مواقع التواصل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشرت مؤخرا عبر بعض صفحات مواقع التواصل، أنباء حول زواج الفنانة اللبنانية إليسا من النجم المغربي سعد لمجرد، وذلك بعدما طرح الثنائي أغنية الدويتو "من أول دقيقة" المفعمة بالرومانسية، والحب.

وكان الانسجام والمحبة واضحة بين الثنائي، كما قدما سويا حفل واحد بموسم جدة، وظهر سعد لمجرد، بشكل رومانسي على خشبة المسرح، وطبع قبلة على يد إليسا، وقاما بغناء أغنية "من أول دقيقة"، كما كانت الاجواء بينهما في الكواليس مليئة بالحب والسعادة، وانتشار صور وفيديوهات لهما معا على المسرح والكواليس، مما عزز أنباء الارتباط بينهما.

بالرغم من انتشار خبر زواج إليسا وسعد لمجرد، بشكل مكثف، لكن تبين ان الأخبار التي تم تداولها مجرد شائعات، حيث أكدت مصادر مقربة من إليسا على ارتباطها عاطفيا من رجل غير عربي، كما أن سعد لمجرد تحدث في مقابلة تليفزيونية عن إليسا ووصفها بالصديقة الغالية، مؤكدا أنه سعيد بالتعاون معها ولم يتطرق في حواره إلى جوانب عاطفية بينهما.

وعلى صعيد آخر، اعتبر فريق من الناس، ان تعاون إليسا مع سعد لمجرد بمثابة تضحية كبيرة ومطب خطير في مسيرتها الفنية، خاصة أن لمجرد سبق اتهامه في قضايا تحرش واغتصاب، وكاد أن يخسر جمهوره، وما زالت تشن ضده حملات من قبل الجمهور في الكثير من الدول العربية، ومواقع التواصل ورفض اقامة حفلات له في بلادهم بسبب التهم الموجهة ضده والتي لم يتم صدور الحكم النهائي فيها.

لكن إليسا لم تلتفت لكل هذه الانتقادات واستمرت بالتعاون معه، وقامت معه بتقديم أغنية "من أول دقيقة" التي شهدت نجاحا كبيرا، وحققت 100 مليون مشاهدة في أقل من شهر على موقع "يوتيوب"، حيث نشرت إليسا مقطع فيديو، عبر حسابها بموقع "أنستقرام"، وعلقت: "شكرا لكل اللي حضروا وسمعوا وحبوا الأغنية لتحقق هذا الإنجاز الرائع ببلوغها 100 مليون مشاهدة بأقل من شهر.