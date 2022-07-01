انت الان تتابع خبر عاجل.. حقيقة وفاة صلاح السعدني.. نقيب الممثلين جاب الخلاصة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بالكشف عن حقيقة وفاة صلاح السعدني وهي من الأنباء التي انتشرت كثيراً في الساعات الماضية، وهذا ما جعله يخرج عن صمته ويوضح الحقيقة كاملة.

حقيقة وفاة صلاح السعدني يكشفها أشرف زكي

ونفي الفنان أشرف زكي كل ما انتشر حول وفاة النجم الكبير صلاح السعدني، وأكد أنه يتمتع بصحة جيدة ويعيش مع أسرته حالياً في المنزل، وأضاف أنه لا يعرف من السبب وراء انتشار مثل هذه الأخبار الغير صحيحة في الوقت الحالي، وكانت إلهام شاهين احتفلت بعيد ميلاده الأيام القادمة عن عمر يناهز الـ 78 عام.

وقالت إلهام شاهين أثناء احتفاله به “صلاح السعدني دا حبيب قلبي وعشرة عمري، وصديق غالٍ وفنان كبير؛ فبقوله كل سنة وأنت طيب يا جميل يا حبيب قلبي، ربنا يديك الصحة وطولة العمر يا رب، ويخليك لينا، أمتعتنا بفن جميل على مدى عمرك كله”.