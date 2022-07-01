انت الان تتابع خبر اتفرج – هنا الزاهد تفاجئ الجميع بفستان مفيش أقصر منه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الشابة الجميلة هنا الزاهد، مجموعة من صورة جديدة لها وذلك لها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام .

وظهرت هنا الزاهد مرتدية فستان من اللون البينك القصير ووالمكشوف من منطقة الصدر والأفخاذ، واستخدام القليل من المكياج وأحمر الشفاة مع استعراض جماله عيونها بطريقة اثارت إعجاب محبيها.

وحصلت الفنانة علي الكثير من التعليقات مثل وجه الملاك- يخرب بيت اباطك شو حلو- القمر اوى – انتي جميلة اوي- اجمد واحده من غير مجهود- لحظة ادراك حلاوتكك- يرب الجنه وشوفتك-يا عمري بس.