انت الان تتابع خبر اتفرج – فيفي عبده ولعت فرح أحمد العدل بوصلة رقص بالأسود الرهيب : كان هيسقط والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة فيفي عبده فيديو جديد لها على حسابها الرسمي عبر صفحتها التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهات، من حفل زفاف أحمد العدل،نجل المنتج جمال العدل

وظهرت فيفي عبده، مرتدية فستان طويل ولكن مكشوف من منطقة الصدر، ما من الناحية الجمالية فقد استخدامت الكثير من المكياج وأحمر الشفاة، وتقوم بالرقص بطريقة مثيرة ولكن كان تمسك الفستام من أعلي حتي لا يسقط.

حضر زفاف أحمد العدل عدد كبير من الفنانين الذين كان في مقدمتهم الفنانة يسرا، حيث أنها كانت ترتدي فستان مكشوف من منطقة الصدر، حيث أنها ظلت ترفض بطريقة مثيرة علي أغاني تامر حسني مع الفنانة شيماء سيف.

وشاركت فيفي عبده، في مسلسل شغل عالي مع كلا من شيرين رضا، توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، كريم سرور وغيرهم، تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.