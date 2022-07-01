انت الان تتابع خبر اتفرج رقص شيماء سيف ويسرا مع تامر حسني.. فرح ابن جمال العدل كان ولعة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهر عدد كبير من النجوم والفنانين والشخصيات العامة في حفل زفاف أحمد نجل زفاف جمال العدل، وأحيل الحفل عدد كبير من المطربين ومنهم تامر حسني الذي قدم الكثير من الأغاني المميزة والجديدة الخاصة به، ومنهم أغنية “هدلعني”.

رقص شيماء سيف ويسرا مع تامر حسني في فرح نجل العدل

وحرص الفنان تامر حسني على نشر فيديو من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، وهو يرقص مع الفنانة شيماء سيف والنجمة يسرا، وكتب تعليق على الفيديو قائلاً “حبيب قلبي أحمد العدل وعروسته القمر دينا مليون مبروك كان فرح زي العسل مع كل نجوم مصر حبايب قلبي ويسرا القمر كانت مبدعة أما بقى ضحكة شيماء سيف حاجة تانية من العسل وهي بتركب الهوا هزغزغني واضحكني هو دا، مليون مبروك لأحمد ودينا وكل العدلية وعقبال الجميع”.

أبرز الفنانين الذين حضروا حفل الزفاف

وحضر حفال الزفاف الكثير من الفنانين وهم الفنان كريم عبد العزيز وزوجته هايدي ويسرا ولبلبة وليلى علوي وفيفي عبده وأحمد السقا وزوجته مها الصغير وآسر ياسين وعبير صبري وريهام حجاج والملحن عزيز الشافعي ومحمد رحيم والشاعر تامر حسين والسيناريست أيمن سلامة وأحمد فهمي وزوجته وشيماء سيف وهاني رمزي وجومانا مراد وخالد الصاوي وهالة صدقي وغيرهم الكثيرين.