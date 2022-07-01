انت الان تتابع خبر آمال ماهر تعلق على رد فعل السوشيال: والله العظيم اتخضيت والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة آمال ماهر عن مدى سعادتها بعدما شاهدت الشعب المصري أجمع يقوم بالبحث عنها.

قائلة “انا اتخضيت .. والله العظيم اتخضيت .. الواحد دمع من كتر ما بتشوف الحب دا ليك عند الناس”.

وأضافت “ماهر” خلال مداخلة هاتفية في برنامج”مساء دي إم سي ” المذاع علي قناة “دي إم سي” الفضائية، أن حالتها الصحية تحسنت بسبب دعاء الجمهور والمتابعين لها في كل وقت.

وتابعت امال ماهر أن الصور التي ظهرت لها على حسابها الخاص على انستجرام كانت قبل إصابتها بيومين فقط.