انت الان تتابع خبر شقيق ياسمين عبد العزيز عن آمال ماهر .. بتتدرب معايا في الجيم “صورة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشر خلال الساعات الماضية صورة للفنانة آمال ماهر وهي داخل صالة الجيم، ولم يتم الكشف هل تلك الصورة منشورة عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي حديثة أم نشرت في وقت سابق.

فيما نشر أيضا الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز منشور، وقال إن آمال تداوم على ممارسة الرياضة داخل صالة الجيم الذي يتواجد فيها، بمنطقة المعادي.

وأضاف قائلا، بشوفها قسما بالله من زمان ويمكن من سنين وبتتمرن في نفس المكان، لكن علاقتنا أزيك وأخبارك إيه وكده، قلت بشوفها بس بقالها فترة صغيرة مجتش قالك كداب وعميل.

رسالة آمال ماهر للجمهور بعد غياب طويل:

ويذكر إن الفنانة آمال ماهر، قد ظهرت أمس الأربعاء في مقطع فيديو بعد غياب طويل، وطمأنت الجمهور على حالتها الصحية، وقالت انها أصيبت بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة.

وقالت جمهوري وأهلي أنا بخير الحمد لله، حبيت أطمنكم عليا، معلش الفترة اللي فاتت ماعرفتش أكون متواجدة معاكم، كان عندي كورونا، بس الحمد لله تعافيت وحبيت أطمنكم عليا.