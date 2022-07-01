انت الان تتابع خبر فيلم كيرة والجن .. اعرفوا أماكن عرضه في السينمات قبل العيد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تم عرض فيلم كيرة والجن بدء من اليوم في السينمات، والفيلم تدور أحداثه حول حالة الغليان في الشارع المصري تزامنا مع ثورة 1919، والنضال ضد المحتل الإنجليزي وتتوالى الأحداث، والفيلم من بطولة كل من كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري، روبي، أحمد مالك، عارفة عبد الرسول، والمخرج مروان حامد، وتأليف أحمد مراد.

أماكن عرض فيلم كيرة والجن:

يتم عرض الفيلم في سينما جلاكسى المعادي، سينما بلازا، سينما بوينت 90، سينما جلاكسي المنيل، سينما جلاكسي المعادي VIP، سينما آيماكس بلازا، سينما سيني كومفورت، سينما الزمالك، سينما أركان، سينما بندر المعادي، سينما بورتو كايرو.

وأيضا يتم عرض الفيلم في سينما جراند نايل تاور، سينما صن سيتي، سينما جراند الغردقة، سينما زاوية، سينما داندي مول، سينما سيتي ستارز، سينما جولدن ستارز ديلوكس، سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب، سينما كايرو فيستفال، سينما مدينتي.

وكذلك في سينما مترو القاهرة، سينما مترو الإسكندرية، سينما كايرو فيستفال VIP، سينما توليب، سينما كوزموس، سينما السراي مول الحدائق، سينما داون تاون، سينما الرحاب، سينما سيتي مول، سينما سان ستيفانو مول، سينما أمير، سينما سيني بلكس جرين بلازا.