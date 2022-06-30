انت الان تتابع خبر اتفرج – يسرا غطت على فيفي عبده في الرقص بحفل زفاف أحمد العدل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشر الفنان والمطرب، تامر حسني ، مقطع فيديو جديد له علي حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، حيث ظهر في حفل زفاف أحمد العدل،نجل المنتج جمال العدل

حضر زفاف أحمد العدل عدد كبير من الفنانين الذين كان في مقدمتهم الفنانة يسرا، حيث أنها كانت ترتدي فستان مكشوف من منطقة الصدر، حيث أنها ظلت ترفض بطريقة مثيرة علي أغاني تامر حسني مع الفنانة شيماء سيف.

وعلق تامر حسني علي مقع الفيديو قائلاً حبيب قلبي أحمد العدل وعروسته القمر دينا مليون مبروك كان فرح زي العسل مع كل نجوم مصر حبايب قلبي و يسرا القمر كانت مبدعة أما بقى ضحكة شيماء سيف حاجه تانيه من العسل و هي بتركب الهوا هزغزغني واضحكني هو دا مليون مبروووك لأحمد ودينا وكل العدلية وعقبال الجميع.