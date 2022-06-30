رنجيب ساويرس: اللي مش عاجبه شاكوش وبيكا يقفل الراديو أو يحول القنانجيب ساويرس: اللي مش عاجبه شاكوش وبيكا يقفل الراديو أو يحول القناةنجيب ساويرس: اللي مش عاجبه شاكوش وبيكا يقفل الراديو أو يحول القناة

انت الان تتابع خبر نجيب ساويرس: اللي مش عاجبه شاكوش وبيكا يقفل الراديو أو يحول القناة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، أنه لا يمكن لأحد فرض ذوقه على الناس، وأنه يحب الاستماع لمغنيين المهرجانات أمثال حسن شاكوش وحمو بيكا.

حيث كتب أحد متابعي “ساويرس” على حسابه بموقع التغريدات القصيرة “تويتر” ردًا على تغريدة سابقة لرجل الأعمال، حيث قال فيه: شكرا علي اعتذارك بس هو التهريج اللي بيعملوه ده رزق، مش أحسن يشتغل في حاجة ينفع بها نفسه والناس، وأنا هنا بتكلم علي اللي زي شاكوش وحمو بيكه وغيره وغيره”.

ليرد عليه “ساويرس” قائلًا: “كل واحد حر يسمع اللي عايزه.. اللي مش عاجبه يقفل الراديو أو يحول القناة، إنما فرض ذوقكم علي الكل غير مقبول وأنا شخصيا بحب أغانيهم”.

هجو على نجيب ساويرس بسبب هاني شاكر

يُذكر أن رجل الأعمال نجيب ساويرس، كان قد تعرض لهجوم بعد التغريدة التي نشرها عقب إعلان المطرب هاني شاكر استقالته من رئاسة نقابة المهن التمثيلية، والتي سخر فيها من هذا الخبر حيث قال: “استقالة هاني شاكر من نقابة المهن الموسيقية! ممكن حد يبعتلي عنوان “محل قلل رخيصة”.

وبعد الهجوم الذي لاقاه “نجيب”، نشر تغريدة أخرى يعتذر فيها عن تغريدته السابقة، حيث قال فيها: “أعتذر لكل اللى زعلوا من التويتة الخاصة بنقيب الموسيقيين هانى شاكر … لكن أذكر بكلمتى مع عمرو أديب “. ربنا ما بيسامحش فى قطع الأرزاق”.