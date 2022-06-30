انت الان تتابع خبر من سيخلف هاني شاكر بمنصب نقيب المهن الموسيقية؟ مفاجآت صادمة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشرت خلال الساعات الماضية أخبارا تفيد نية الفنان علي الحجار الترشح لمنصب نقيب المهن الموسيقية بمصر خلفاً للفنان الكبير هاني شاكر، بعد ان قدم استقالته على الهواء في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مؤكدا أن قراره نهائي لا رجعة فيه، ومتمنياً التّوفيق للنقيب الذي يستَوَلّى المنصب بعده.

وبدوره أصدر الفنان علي الحجار بياناً رسمياً أكد فيه انه مستعد لخدمة زملائه والنقابة، ولكن دون أن يكون ذلك من خلال منصب، وقدّر الفنان دعوات ترشيحه لمنصب نقيب المهن الموسيقية.

هذا وكان الاتحاد العام للنقابات الفنية الثلاث، قد رفض في بيان صحافي، استقالة الفنان هاني شاكر من منصب نقيب المهن الموسيقية، مطالبا إياه بمباشرة عمله والتراجع عن قراره.

وقال: "تابع الاتحاد العام للنقابات الفنية مؤخرا الأحداث المؤسفة التي لا تليق بالتاريخ العريق لنقابة المهن الموسيقية، التي ضمت رُوّاداً من المبدعين الكبار"، وأكد الاتحاد انه لن يقف مراقباً للمشهد المؤسف دون أن يقوم بدوره في اتخاذ عدد من القرارات وفقا لمواد القانون رقم 35 لسنة 1978.

وقرر الاتحاد، تشكيل لجنة قانونية عاجلة للتحقيق مع من تسبب في هذه الأحداث المؤسفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه، بالاضافة لرفضه استقالة الفنان هاني شاكر، ودعمه بكل صور الدعم التي تحفظ له مكانته اللائقة.

هذا واندلعت خلال الفترة الماضية، مشادة كلامية بين شعبة العازفين بنقابة المهن الموسيقية المصرية، خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم الاثنين، لتقديم حسن شاكوش الاعتذار للنقابة، ما دفع النقيب هاني شاكر إلى الانسحاب من المؤتمر، الذي تم إلغاؤه لاحقاً، كما أشارت بعض المصادر ان واقعة غياب امال ماهر كان احد أسباب استقالة النقيب.