انت الان تتابع خبر بعد أنباء اختطافها .. آمال ماهر تشعل الضجة بظهورها الأخير والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد غيابها المريب لفترة طويلة وتزايد الأخبار والشائعات حول اسباب اختفائها، أطلت الفنانة المصرية ​آمال ماهر على جمهورها​ بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها الخاص على موقع فيس بوك، نفت فيه كل الأخبار المتداولة.

وقالت آمال ماهر في الفيديو: "جمهوري وأهلي أنا بخير الحمد لله، حبيت أطمنكم عليا، معلش الفترة اللى فاتت مكنتش قادرة أكون متواجدة معاكم"، مشيرة انها كانت مصابة بكورونا، لكنها تعافت، واحبت ان تظهر في الفيديو لتطمئن الجميع عليها.

وشكرت الفنانة المصرية الجمهور والمحبين الذين أغمروها بالحب والخوف الذي لمسته مؤخرا بعد غيابها، وتابعت قولها: "الحمد لله ودا إن دل على شيء يدل إن ربنا راضي عني، بعد ما شفت كم الحب الهائل والكبير"، كما هنأت الشعب المصري بمناسبة ثورة 30 يونيو، قائلة: "كل سنة وأنتوا طيبين، أنا بخير الحمد لله.. انتظروني قريب".

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الفيديو الذي ظهرت فيه آمال ماهر بعد غياب مقلق، متمنين السلامة والسعادة الدائمة للفنانة الكبيرة، مؤكدين ان هذه الخطوة كانت ضرورية لإيقاف الأخبار والشائعات حول اختفائها المثير للجدل.

وبدوره علق المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، طارق مرتضى، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» على ظهور المطربة آمال ماهر، قائلا: «ليس دور النقابة اقتحام حياة الأعضاء.. وأسرة الفنانة أكدوا أنها بخير»، مشيرا ان مواقع التواصل وبعض الاعلاميين ضخموا الموضوع وأثاروا قلق الجميع دون سبب منطقي.

وفي وقت سابق كانت آمال ماهر قد نفت شائعات إختطافها وإختفائها بطريقة غير مباشرة من خلال نشر مجموعة صور عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيها من على أحد الشواطئ وهي تستمتع بأشعة الشمس.



