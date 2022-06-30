انت الان تتابع خبر اتفرج نادين نجيم مبللة بملابس البحر ومتابع سعودي يشعل الردود والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ عبر حسابها في انستغرام صورة حديثة لها، ظهرت فيها وهي تستمتع بوقتها على شاطئ البحر، مرتدية توب باللون الزهري، وبشعر مبلل، من دون ماكياج أو فلتر للتجميل، وعلقت على المنشور: "أجواء صيفية".

لاقت صورة نادين تفاعلا كبيرا، وانهالت التعليقات من قبل المتابعين الذين تغزلوا بجمالها، معبرين عن مدى اشتياقهم لها بعد غيابها مؤخرا عن مواقع التواصل الاجتماعي، واكثر التعليقات التي لفتت الأنظار كانت لمتابع سعودي علق على صورتها قائلا: "ارحمينا احنا مو قد جمالك وسحرك".

يذكر ان نادين نجيم قد نشرت سابقا صورة لها بفستان من اللون الأحمر، ظهرت فيها وهي تنظر بشكل جانبي، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وأرفقتها بشكر للمتابعين الذين وصل عددهم 15 مليون، وقالت: "شكراً ل ١٥ مليون مُحب افتخر بوجودكم في حياتي أنتم ثقتي و دعمي واستمراريتي".

وعلى صعيد آخر، نشرت النجمة عبر حسابها الرسمي على موقع "انستغرام" مقطع فيديو، يتضمن مشاهد درامية من أهم أعمالها التي عرضتها منصة شاهد على شكل قصة درامية، وعبرت عن سعادتها بالفيديو الذي أعاد لها كل الذكريات وقالت: "شكراً كتير. على هل فيديو كتير حلو تأثرت واتذكرت ايام التصوير و التعب و الفرح شكراً شاهد"، ولاقى الفيديو تفاعل واعجاب الجمهور.

هذا وهنأت الفنانة اللبنانية، الفنان السوري قصي خولي على مسلسله الجديد "من إلى"، وعلقت على البوستر، الذي نشره قصي عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وكتب عليه: "الله ولي التوفيق، من.. إلى، قريبا على شاهد"، لترد نادين: "مبروك قصي وفاليري بالتوفيق يارب".

وعلى الصعيد الفني تستعد نادين نجيم لتصوير الموسم الثاني من مسلسل "صالون زهرة" الذي سينطلق بعد فترة وذلك بعد النجاح الذي حققه الموسم الأول مع النجم السوري معتصم النهار.