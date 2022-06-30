انت الان تتابع خبر آخر تطورات حالة الفنان محمد عبد الرحمن الصحية.. أجرى عملية قلب مفتوح والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة نهال عنبر المسؤولة عن الملف الطبي في نقابة المهن التمثيلية، بالكشف عن آخر تطورات حالة الفنان محمد عبد الرحمن الصحية الشهير بـ “توتا”، وهي من أبرز الاشياء الذي يريد معرفتها في الوقت الحالي.

آخر تطورات حالة الفنان محمد عبد الرحمن الصحية تكشفها النقابة

وأكدت نهال عنبر أن الفنان محمد عبد الرحمن خرج من غرفة العمليات بعد إجرائه عملية قلب مفتوح، وأشارت إلى أنه ما زال تحت الرعاية الصحية، وقالت “توتا أجرى عملية القلب المفتوح، وحالياً لسه خارج من غرفة العمليات وموجود داخل غرفة العناية الـ48 ساعة القادمة، للاطمئنان على حالته الصحية”.

وأضافت قائلة “العملية كبيرة مش صغيرة، عملية في القلب، ويجب أن يباشر الأطباء متابعته لفترة كبيرة، يارب بس يقوم بخير ويرجع بألف سلامة، الرجاء الدعاء له”.

شقيقة محمد عبد الرحمن تكشف تفاصيل عملية القلب المفتوح

وكشفت شقيقة الفنان محمد عبد الرحمن “توتا” عن تعرض شقيقها إلى وعكة صحية، وتطلبت خضوعه إلى إجراء جراحة قلب مفتوح، وطلبت من جمهوره ومحبيه بالدعاء له بالشفاء العاجل.